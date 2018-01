MonKiffDesVacancesCest: Cauet lance un nouveau hashtag, les internautes se déchaînent sur Twitter

Cauet, animateur de la tranche 18/21h sur Virgin Radio, a lancé ce mercredi 3 après-midi un nouveau hashtag qui a rapidement déchaîné les passions des internautes: #MonKiffDesVacancesCest.

Le buzz (sans doute aidé par les près de 3 millions d'abonnés Twitter de Cauet) a pris en effet très vite, plaçant le hashtag dans le top trends France, derrière les vœux à la presse d'Emmanuel Macron.

On lance le hashtag #MonKiffDesVacancesCest !!! On vous #RT et on lit vos tweets sur @VirginRadiofr go go go la #CauetFamily ! pic.twitter.com/42uEVkOgUG

— Cauet Officiel (@cauetofficiel) 3 janvier 2018