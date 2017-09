Montpellier: il tente de prendre le tramway à dos de cheval (vidéo)

C'est un drôle de pari qu'un habitant de Montpellier, ou de ses environs, a décidé de relever lundi 18. L'homme a essayé de monter dans le tramway à l'arrêt Lattes, au terminus de la ligne 3, alors qu'il était à dos d'un grand cheval blanc.

Et le plus étonnant, c'est que le blagueur a réussi son pari: il est bel et bien entré dans la rame. Mais le conducteur n'a pas voulu démarrer le tramway tant que le cavalier d'un instant et son destrier n'étaient pas descendus. Ils se sont donc exécutés rapidement puis sont repartis au galop, en empruntant la voie réservée au transport bien entendu.

Le drôle de pari a fait le buzz sur les réseaux sociaux et la vidéo Facebook a été vue plus de 50.000 fois depuis lundi. Des centaines de commentaires d'internautes hilares ont été publiés. Beaucoup d'entre eux se sont rappelés de l'aventure de Serge le lama, il y a quelques années.

Les faits s'étaient déroulés à Bordeaux en novembre 2013. Cinq jeunes fortement alcoolisés avaient "emprunté" le lama d'un cirque alors qu'il était enfermé avec plusieurs autres animaux. Ils l'avaient ensuite promené dans les rues de la ville et avaient finalement fait entrer l'animal dans le tramway, à l'arrêt Bassin à flot. Les cinq blagueurs avaient finalement été interpellés par la police.

Mais une photo, publiée sur les réseaux sociaux, a rendu le lama nationalement célèbre. Invité au Grand Journal, Serge avait même eu le droit à sa chanson. Il avait aussi participé à un coup d'envoi d'un match des Girondins de Bordeaux contre Nantes, rencontre finalement perdue par l'équipe de la Nouvelle-Aquitaine.