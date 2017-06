Mort du journaliste Hervé Ghesquière: l'hommage émouvant de France Télévisions (vidéo)

Le journaliste et grand reporter Hervé Ghesquière s'est éteint mercredi, des suites d'un cancer du cerveau. Il travaillait pour France Télévisions depuis les années 80 et avait couvert les plus grands conflits de ces dernières années. Pour lui rendre hommage, une vidéo émouvante a été diffusée à la fin du JT de 20h sur France 2.