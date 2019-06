Muriel Robin et M Pokora en duo mère/fils dans une nouvelle fiction pour TF1

Après Jacqueline Sauvage, Muriel Robin a signé pour un nouveau rôle fort, destiné comme elle le dit elle-même à "faire bouger les lignes". La comédienne de 63 ans sera prochainement à l'affiche d'une nouvelle fiction pour TF1 sur la maladie d'Alzheimer. Le tournage a d'ailleurs commencé. Et sur le plateau elle côtoie un apprenti acteur, qu'elle a souvent croisé dans les coulisses des Enfoirés: M Pokora.

Le chanteur, qui vient de sortir son nouvel album, met quelques semaines la musique de côté pour jouer dans son premier téléfilm.

Cette fiction, qui n'a pas encore de titre officiel, est une adaptation du roman de Cyril Massarotto Le Premier Oublié.

Muriel Robin sera une certaine Françoise, une femme atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et M Pokora jouera son fils.

Le téléfilm mettra l'accent sur le rôle des proches aidants, autour du malade d'Alzheimer, et surtout de la nécessité de ne pas affronter la situation seul.

"Alzheimer est une maladie qui vous embarque, qui peut aspirer l’ensemble des proches. On peut même y laisser sa peau. C’est ce qui a failli m’arriver. Je ne sais plus si c’est la veille ou le lendemain du décès de ma mère en septembre 2003 que j’ai fait une tentative de suicide. C’est une maladie qu’il serait illusoire de vouloir affronter seul, sans l’aide du corps médical", a confié Muriel Robin au JDD.

La comédienne avait mis sa carrière entre parenthèses pendant un an, quand sa mère était au plus mal. Ce rôle sera donc d'autant plus fort à interpréter, puisqu'elle a vécu une situation terrible et similaire.