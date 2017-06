Nabilla Benattia: grosse polémique autour d'une photo d'elle en vacances à Dubaï avec son chéri Thomas (photo)

Faire le buzz, c'est ce qu'elle fait de mieux. Mais parfois, ça peut se retourner contre elle. Nabilla Benattia, actuellement en vacances à Dubaï avec son chéri Thomas Vergara, a publié sur son compte Instagram dimanche 4 une photo d'elle en maillot de bain à l'avant d'un bateau. On la voit embrasser amoureusement son fiancé. A première vue, aucune raison de créer de polémique dans ce paysage.

Une publication partagée par Nabilla (@nabillanew) le 4 Juin 2017 à 4h03 PDT

Mais tous ses abonnés Instagram savent que son père est musulman. Et en plein ramadan, qui plus est dans la première ville des Emirats arabes unis, certains se sont permis de lui faire des remarques sur son comportement et son manque de pudeur. Plusieurs ont ainsi pointé du doigt son "manque de respect" pour la religion musulmane.

La jeune femme n'a pas compris cet emballement. Surtout que si son père –à qui elle ne parle plus du tout- est croyant, elle, elle ne l'est pas. Elle a réagi sur Twitter et aussi sur Snapchat. "Je pense être une fille droite, une fille sérieuse, une fille qui gagne sa vie par ses propres moyens. Allez tailler les filles qui ne se respectent pas, qui font des trucs chelou, qui passent de mec en mec. Allez tailler ce genre de meuf là, mais s'il vous plaît, laissez-moi tranquille parce que ça me fatigue" s'est-elle ainsi exclamée.

Je comprends pas ce qu'il se passe avec ma photo Instagram sérieusement ... https://t.co/bcj4MzYjmL. — Nabilla Benattia (@Nabilla) 6 juin 2017

Franchement débat pour rien ... — Nabilla Benattia (@Nabilla) 6 juin 2017

Suite à "ce débat pour rien", la bimbo a tout de même reçu des centaines de témoignage de soutien de fans -dont certains musulmans- qui, comme elle, ont simplement trouvé la photo "très mignonne" et ont pris sa défense.

La photo est magnifique tu es avec Thomas depuis 5 ans donc les rageux n'ont rien à te dire qu'ils balayent devant leur porte — LeSeulDansMon (@PrincesseConsu) 6 juin 2017