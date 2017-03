Nabilla passe une bonne soirée avec "le président chinois" Jean-Vincent Placé qui la trouve "fraîche"

C'est un duo pour le moins curieux qui fait le "buzz" sur Internet et les réseaux sociaux. Jean-Vincent Placé, le secrétaire d'Etat chargé de la Réforme de l'Etat et de la Simplification a en effet passé la soirée du jeudi 9 dans un restaurant situé au Palais de Tokyo (XVIe arrondissement de Paris).

Là, il fait la rencontre de Nabilla Benattia, star de la télé-réalité, avant de devenir un visage médiatique familier de la télévision, connue autant pour son physique que pour son naturel qui lui fait parfois commettre quelques bourdes. Elle a fait également la Une des journaux pour sa condamnation et sa détention pour avoir poignardé son compagnon Thomas Vergara. Avec qui elle était d'ailleurs attablée ce jeudi soir.

Jean-Vincent Placé, visiblement à l'aise, n'a pas hésité à aborder la starlette pour lui faire part de son admiration. Il en profite pour lui dire qu'il la trouve "généreuse" et "fraîche" avant de s'installer un peu plus durablement à ses côtés, visiblement content et familier.

J'ai l impression que jean Vincent place veut pecho @Nabilla ! Réponse ce soir dans #TPMP ❤❤❤ pic.twitter.com/SNlnBmjj0J — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) 10 mars 2017

La star de la téléréalité, de son côté, a apparemment apprécié le moment exactement. Celle qui a fêté récemment ses 25 ans a twitter une photo sur son compte Twitter accompagné d'un message étrange, dont on peine à savoir si c'est de l'humour ou une gaffe improbable. Elle explique en effet avoir passé une bonne soirée avec Jean-Vincent Placé –qui est d'origine sud-coréenne et a été naturalisé français pendant l'enfance– qu'elle décrit comme "le président chinois". Le tout accompagné d'un petit smiley représentant le drapeau japonais…