"NCIS: Los Angeles": mort de Miguel Ferrer, cousin de George Clooney, à 61 ans

Il était une figure marquante du petit écran, une vraie "gueule" imposante comme il y en a peu. L'acteur américain Miguel Ferrer est décédé jeudi 19 à l'âge de 61 ans à Los Angeles. Il souffrait d'un cancer de la gorge.

Il était le fils de l'acteur américain José Ferrer et de la chanteuse Rosemary Clooney. George Clooney était d'ailleurs son cousin germain, son père étant le frère de sa mère. L'acteur américain a d'ailleurs confié sa peine au site Variety: "Il rendait le monde plus lumineux et plus drôle… Nous t'aimons Miguel et nous t'aimerons toujours".

Miguel Ferrer avait un incroyable CV télévisuel. Depuis les années 80, il avait en effet enchaîné les apparitions et les rôles principaux dans des séries TV américaines à succès comme Magnum, Chips, Twin Peaks, Preuve à l'appui, New York section criminelle, Desperate Housewives et NCIS: Los Angeles.

Pour le retour de Twin Peaks en 2017, il avait repris le rôle de l'agent du FBI Albert Rosenfield. Mais son dernier rôle principal reste celui d'Owen Granger, directeur adjoint dans NCIS: Los Angeles, qu'il incarnait depuis 2012. L'an dernier, lorsque que son cancer s'est déclaré, les producteurs de la série avaient voulu le ménager, ce qu'il a toujours refusé. Son état de santé avait alors été intégré au scénario de la série. Rendant l'éventuel départ du personnage "plus facile".

Sa disparition a jeté un voile de tristesse sur la télévision américaine. Ses amis et partenaires à l'écran ont publié des dizaines de messages, sur Twitter ou ailleurs, pour lui rendre hommage. Kyle MacLachlan, l'agent Dale Cooper dans Twin Peaks a notamment écrit: "Quelle horrible nouvelle… Miguel Ferrer nous a quittés. Agent Rosenfield, je t'aime. Repose en paix. –Coop".