"NCIS": Pauley Perrette, alias Abby Sciuto, quitte la série après 15 saisons

Les fans de NCIS auront le cœur lourd à la fin de la saison 15 de la série la plus regardée au monde. Abby Sciuto, présente depuis le tout premier épisode, ne fera plus partie de l'histoire. Pauley Perrette, l'actrice qui l'incarne, a annoncé la triste nouvelle sur son compte Twitter.

"C'est vrai, je quitte NCIS à la fin de la saison. J'ai entendu toute sorte de fausses rumeurs à ce sujet. C'est une décision que j'ai prise l'an dernier. J'espère que vous vous souviendrez longtemps de tout ce qu'Abby nous a offert pendant 16 ans", a-t-elle écrit la mort dans l'âme.

So it is true that I am leaving NCIS...There have been all kinds of false rumors as to why (NO I DON'T HAVE A SKIN CARE LINE... pic.twitter.com/gugM2a2ckT

— Pauley Perrette (@PauleyP) 4 octobre 2017