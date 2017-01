"NCIS": quand l'agent Gibbs rencontre Michelle Obama (VIDEO)

Après huit ans passés en tant que "First Lady" des Etats-Unis, Michelle Obama aurait-elle à l'esprit une reconversion dans le cinéma ou la télévision? La femme du président sortant doit en effet quitter la Maison-Blanche avec lui le 20 janvier prochain, mais les fans de NCIS pourront tout de même la retrouver en tant que Première dame dès la semaine suivante.

Michelle Obama a en effet fait une apparition dans la série à succès relatant les enquêtes de Gibbs et de son équipe sur les affaires criminelles de la marine américaine. L'épisode 22 de la saison 13 a été diffusé en mai dernier aux Etats-Unis, mais ce n'est que le vendredi 27 janvier qu'il sera diffusé sur M6.

On peut ainsi voir l'agent spécial Gibbs (Mark Harmon) convoqué à la Maison-Blanche pour y rencontrer brièvement Michelle Obama. Une courte scène dans laquelle la Première Dame fait l'éloge des sacrifices consentis par les familles des soldats. Cette apparition lui permet en effet de faire la promotion de l'association Joining Forces, co-créée par Michelle Obama, et qui vient en aide aux militaires et vétérans américains et leurs familles.

En plus d'avoir l'honneur de la présence de Michelle Obama, l'équipe de tournage de NCIS a également eu ceux de la Maison-Blanche, la vraie. En effet, la "First Lady" n'ayant pas eu le temps de se rendre sur le plateau, c'est le plateau qui est venu à elle. L'équipe de NCIS a donc été la première autorisée à tourner au sein de la Maison-Blanche.

A noter que ce n'est pas là la première apparition de Michelle Obama dans un divertissement télévisé. Elle a notamment prêter son image à Nashville, Parks and Recreation, Jessie ou le programme pour enfants Sesame Street. Là encore, elle y faisait la promotion des Joining Forces ou de la lutte contre l'obésité chez les jeunes, une autre cause dans laquelle elle est impliquée. Mais aucun de ces programmes n'est aussi connu en France que NCIS.

(Voir ci-dessous la vidéo de la scène de NCIS avec Michelle Obama):