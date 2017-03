Nicki Minaj le sein à l'air, Caroline de Maigret y voit un Picasso

Quel point commun entre Nicki Minaj et Pablo Picasso? A priori les univers respectifs des deux artistes semble assez éloignés l'un de l'autre, il aura fallu un gros buzz organisée par la chanteuse américaine et la réaction de la productrice Caroline de Maigret pour les rapprocher.

Samedi 4, Nicki Minaj s'est en effet fait remarquer lors du défilé Haider Ackermann en dévoilant un de ses seins. La "veste" qu'elle portait était conçue pour cela, dépourvue de manche gauche et laissant donc apparaître le sein de la jeune femme, uniquement couvert d'un cache-téton autocollant. Autant dire que le buzz -bien relayé par la principale intéressée sur Twitter, Facebook et Instagram-, a été important.

Et Picasso dans tout cela? Au premier rang du défilé, la chanteuse américaine était encadrée par l'actrice Lou Doillon et Caroline de Maigret.

Ni l'une ni l'autre n'ont bien sûr pu manquer le spectacle de l'opulente poitrine de la star. Et elles ont été malgré elles très remarquées lors de ce défilé pour avoir été assises à cet endroit. Et Caroline de Maigret a vu dans la tenue exentrique de l'Américaine un Picasso. Elle a donc publié sur son propre compte Instagram une image de Après le bal ou Femme tenant un éventail, oeuvre de Picasso datée de 1911. On peut en effet y voir une femme dont la robe laisse échapper un sein. Une petite plaisanterie dont Nicki Minaj est l'objet, mais que la chanteuse a semblé apprécier. En effet, elle a elle-même republié cette photo.

De quoi ajouter un peu plus au buzz et recueillir un peu plus de "likes". Les quatre photos de cette tenue particulière publiées par la star avaient déjà cumulé plus de 2,4 millions de "likes". Elle a pu grâce à Caroline de Maigret en engranger 235.000 de plus.