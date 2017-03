Nicki Minaj, sein à l'air à la Fashion Week, fait exploser les "likes"

Provocatrice assumée n'hésitant pas à jouer sur ses formes généreuses, Nicki Minaj a créé le buzz d'une manière aussi simple qu'efficace lors de la Fashion Week de Paris. La chanteuse a volé la vedette aux mannequins et aux robes du défilé Haider Ackermann, samedi 4, en dévoilant un de ses seins.

Il ne s'agissait pas d'un "accident" mais bien d'un choix préparé à l'avance puisque la "veste" qu'elle portait était conçue pour cela, dépourvue de manche gauche et laissant donc apparaître le sein de la jeune femme, uniquement couvert d'un cache-téton autocollant.

De quoi conserver un soupçon de pudeur, mais aussi de ne pas être censurée par les réseaux sociaux sur lesquelles la star s'est empressée de publier la photo, que ce soit sur Facebook, Twitter ou Instagram, où l'image s'est attirée plus de 600.000 "likes" en moins de deux jours. Les quatre photos publiées -dont une ou la chanteuse pose devant la tour Eiffel- en ont cumulé plus de 2,4 millions ainsi que 55.000 commentaires.

Une publication partagée par Nicki Minaj (@nickiminaj) le 4 Mars 2017 à 5h39 PST

Le sein à l'air et des lunettes de soleil improbables sur le visage, Nicki Minaj a pris la pose comme si de rien n'était au premier rang des spectateurs du défilé. Un style qui offre un contraste saisissant avec ses voisines, la mannequin et productrice Caroline de Maigret et l'actrice Lou Doillon.

Réunion de stars de toutes la planète, la Fashion Week de Paris est presque un passage obligé pour les habitué(e)s des soirées branchées. Et il n'est pas rare que certaines rivalisent d'audace lorsqu'il s'agit d'en montrer le plus possible. Bella Hadid et Kendall Jenner avait déjà donné le ton en janvier dernier, mais Nicki Minaj a placé la barre beaucoup plus haut.