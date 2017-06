Nouveau scandale pour "TPMP"? Des tweets "racistes" d'Agathe Auproux ressurgissent

C'est une nouvelle polémique qui risque de frapper l'émission Touche pas à mon poste de plein fouet alors que celle-ci a été sanctionnée mercredi 7 par le CSA à trois semaines sans publicité. Des internautes ont retrouvé d'anciens tweets d'Agathe Auproux, jeune chroniqueuse du programme. Des propos jugés "antisémites", "racistes" ou "homophobes".

Ces publications remontent aux années 2011, 2012 et 2013, alors que la jeune femme, atout charme de l'émission, n'était pas encore connue. A cette époque, Twitter était encore un réseaux social assez "confidentiel". Elle y écrivait par exemple: "bon et en attendant, avec Hitler, on dira ce qu'on voudra, mais y avait pas de chômage", "j'aimerai Justin (Timberlake) même si il était noir" ou encore "les pauvres prenez une douche avant d'aller au musée svp merci d'avance putain".

Des propos qui ont choqué bon nombre d'internautes. Cependant certains ont pris le parti de la jeune journaliste en expliquant qu'Agathe Auproux faisait des blagues au second degré.

La chroniqueuse a expliqué mardi 6 s'être fait pirater, mais l'argument ne tient pas pour certains internautes qui ne veulent pas croire qu'elle ne s'était jamais rendue compte de ce hacking survenu alors qu'elle n'était pas encore médiatisée.

281 tweets supprimés entre 21h20 et 22h34... @agatheauproux pic.twitter.com/Fsfe7ZpIEU — Milan Argelas (@milanargelas) 8 juin 2017

Des utilisateurs de Twitter se sont aussi aperçus que la jeune femme avait supprimé un très grand nombre de tweets dès lors que certaines de ses publications avaient commencé à être pointées du doigt jeudi 8.