"Nouvelle Star": éliminée, Carla en colère contre le jury (vidéo)

C'était "un vrai manque de respect" pour Carla. La jeune candidate de l'émission Nouvelle Star était déçue, et un peu en colère, après son élimination du télé-crochet mercredi 13. Ce jeudi 14, elle a accordé une interview au magazine Télé-Loisirs dans laquelle elle est revenue sur le comportement des membres du jury.

Son interprétation de Comme ils disent de Charles Aznavour n'a pas conquis le jury lors de cette première émission en public. Pour la jeune femme, qui concède qu'elle a parfois chanté faux, Coeur de Pirate, Benjamin Biolay, Dany Synthé et Nathalie Noennec n'ont pas été exemplaires.

"J'ai été très surprise et même déstabilisée pendant ma prestation car les uns et les autres ont grimacé alors que j'étais en train de chanter. Ils ont montré qu'ils n'aimaient pas... (...) J'ai trouvé que c'était un vrai manque de respect", a-t-elle déclaré avant de poursuivre: "leur travail est de me juger, j'étais là pour ça (...) mais au moins qu'ils attendent la fin de la chanson pour critiquer".

De plus, elle n'a pas compris les notes qui lui ont été accordées (l'apprentie chanteuse a eu 10,8 de moyenne sur 20) et les raisons de celles-ci, des explications qui n'étaient pas "plausibles" pour elle. "Je n'ai pas été très surprise du 9 donné par Coeur de Pirate, je sais qu'elle ne m'aime pas beaucoup. En revanche, je n'ai pas trouvé très professionnel qu'elle accorde un 18 à Béni avec l'argument: +tu as chanté faux mais tu as bien dansé+".

La chanteuse canadienne, Dany Synthé et Benjamin Biolay lui ont en effet eux aussi fait remarquer qu'elle n'avait pas toujours chanté juste. Mais malgré son échec, et la frustration qui va avec, la jeune femme a assuré être heureuse d'avoir participé à l'émission: "je suis beaucoup plus endurante que je ne le croyais. J'ai appris à avoir plus confiance en moi".