NRJ12: Ayem Nour change totalement de look et met les réseaux sociaux en émoi (photo)

C'est sa "folie du week-end". Ayem Nour, ancienne candidate de téléréalité et présentatrice du Mad Mag sur NRJ12, a opéré un changement de look radical ce week-end. Elle avait promis de ne le révéler que ce lundi 4 au soir, en direct sur le plateau de son émission, mais des photos d'elle ont fuité sur Internet.

"Bon ben je crois que j'ai abusé", avait tweeté l'ancienne candidat de Secret Story après être sortie de chez son coiffeur. Mais de l'avis général de ses fans et ses camarades du Mad Mag, c'est une réussite. La belle brune ne l'est plus. Belle oui, mais brune non. La jeune femme, maman d'un petit garçon prénommé Ayvin, né de sa relation avec l'homme d'affaires Vincent Miclet, a opté pour une couleur blond cendré qui lui va à merveille.

Tatiana Laurence-Delarue, chroniqueuse dans l'émission sur NRJ12, trouve que c'est "une bombe". Avis partagé par beaucoup d'admirateurs d'Ayem.

En revanche, ce que les fans n'ont pas apprécié, c'est le fait que ce soit le bloggeur people Jeremstar qui, apparemment, révèle la photo le premier, cassant ainsi l'effet de surprise ménagé tout le week-end par les chroniqueurs du Mad Mag et Ayem Nour elle-même.

Quoiqu'il en soit, rentrée et retour au travail sont décidément synonymes de changement pour la (désormais) belle blonde.

Lundi dernier, le 28 août, elle avait déjà révélé sa nouvelle silhouette, qui témoignait d'une impressionnante perte de poids durant l'été. Les kilos en trop consécutifs à sa grossesse se sont en effet envolés au prix de gros efforts, entre régime alimentaire strict et sport à outrance.