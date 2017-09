"Nuit du Rugby": Antoine de Caunes arrive totalement nu sur scène pour remettre un prix (vidéos)

Antoine de Caunes a encore fait des siennes: habitué des sketches potaches, il n'a pas manqué d'en imaginer un lors pour la Nuit du Rugby. Cette cérémonie, diffusée en direct sur Canal+ Sport, récompense tous les ans les meilleurs joueurs du Top 14.

Antoine de Caunes devait donc remettre le prix du meilleur joueur et il est arrivé complètement nu sur scène, le corps huilé, devant un public hilare. "Longtemps j'ai cru que le rugby était un sport de brutes, pratiqué par des bucherons avec des oreilles en chou-fleur, des regards de serial killers propres à faire faire une fausse couche à un alligator femelle. Et bien pas du tout, j'ai découvert grâce au calendrier des dieux (du stade où des sporifs posent nus NDLR), qu'en fait il s'agissait de types super sensibles, sensuels, aimant pratiquer parfois un homo-érotisme affirmé certes. Et adorant surtout se badigeonner le corps de ce que j'imagine être de la graisse de canard, et qui est peut-être du lubrifiant je ne sais pas. Alors du coup ça m'a donné une idée, je me suis dit pourquoi nous à la télévision on ne ferait pas pareil?", a lancé l'animateur sans faire attention aux rires de l'assistance.

Il l'a fait. @antoinedecaunes , Dieu du Stade de cette 14e édition de la #NuitDuRugby @IsaIthurburu pic.twitter.com/tkVubcMDOI — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) 18 septembre 2017

Avec pour seul cache sexe un ballon ovale, Antoine de Caunes ne s'est pas démonté et a continué son discours comme si tout était absolument normal. Il a ensuite présenté ses dieux du stade à lui: Cyril Hanouna, Michel Drucker et Stéphane Bern. Des photos des trois stars du petit écran étaient projetées. On pouvait alors voir des montages réalisés par Guillaume TC où la tête des animateurs avait été placée sur des corps de grands sportifs. Il s'est cependant vite avéré que l'animateur avait habilement "triché" et portait en fait un sous-vêtement couleur chair sur lequel était fixé le ballon.

L'ancien présentateur du Grand Journal a ensuite remis le prix du meilleur joueur à Victor Vito, le Néozélandais du Stade Rochelais. Et le sportif n'a pas non plus hésité à rire du "costume" d'Antoine de Caunes.