Numéro de dressage: Brigitte Bardot s'en prend à Patrick Sébastien et à son "cabaret de la honte" (VIDEO)

Brigitte Bardot n'a pas tendance à mâcher ses mots et elle l'a prouvé une fois de plus. L'ancienne actrice, qui lutte au quotidien pour la protection des animaux, n'a pas supporté un numéro de dressage, diffusé sur France 2 le 25 février dernier dans Le plus grand cabaret du monde. Un spectacle qui mettait en scène le dresseur Pavel Viakin et son ourse Tima, apprivoisée pour jouer de la trompette, faire des roulades et du hula hoops.

Il n'en fallait pas plus pour provoquer la colère de Brigitte Bardot qui a tenu à s'exprimer par le biais d'un communiqué publié sur le site de sa Fondation. Et si Patrick Sébastien a assuré à l'antenne que l'animal était bien traité et que le vétérinaire s'était déplacé pour vérifier, cela n'a pas suffit à rassurer BB qui n'a pas hésité à s'en prendre à l'animateur et à rebaptisé son émission: "le plus grand cabaret de la honte".

"La prestation pathétique et contre nature de cette pauvre bête est scandaleuse, débile, et indigne d’une chaîne publique à une heure de grande écoute et a scandalisé un grand nombre de téléspectateurs!", a-t-elle écrit. Et d'ajouter: "l’ours est par nature un animal sauvage, solitaire qui fuit le bruit et l’agitation. L’exhiber sur un plateau de télévision devant des centaines de spectateurs est inacceptable!".

Agée de 82 ans, celle qui avait récemment interpellé les politiques sur la souffrance animale a encore une fois souhaité faire passer un message. "Si les montreurs ou autres dresseurs aiment tellement leur ours comme ils l’affirment haut et fort, ils doivent cesser de les retenir en captivité et de les exploiter. L’ours n’est pas un clown!", a-t-elle conclu.

Mais que Patrick Sébastien se rassure: il n'est pas le seul à s'être fait dézinguer par Brigitte Bardot. Cyril Hanouna, Laurent Ruquier, Thierry Ardisson ou encore Nagui en ont tous pris pour leur grade. Pour elle, ils sont tous trop vulgaires.

(Voir ci-dessous la vidéo publiée par Télé-Loisirs):