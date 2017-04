"On n'est pas couché" : échange d'amabilités entre Laurent Ruquier et Florian Philippot (VIDEO)

Le vice-président du Front national Florian Philippot était samedi 1er invité dans l'émission On n'est pas couché et a eu un échange très tendu avec son producteur et animateur Laurent Ruquier. Le numéro-2 du FN a reproché au présentateur son parti pris contre lui et son mouvement. Un reproche que ce-dernier a déclaré prendre comme "un compliment".

La discussion s'est envenimée autour du sujet de photos de proches de Marine Le Pen immortalisés en faisant un geste ressemblant au salut nazi. Florian Philippot a montré une image de Christiane Taubira le bras en l'air afin de démontrer qu'une photo prise sur le vif pouvait être trompeuse.

"On ne peut pas la soupçonner de faire ce salut nazi alors que vos amis, oui", a rétorqué Laurent Ruquier. Ce à quoi l'invité a répondu en dénonçant "l'esprit militant" du présentateur. "Au moins assumez. Là, vous vous rattrapez un peu car il y a les temps de parole de l'élection présidentielle. Mais vous avez toujours dit que vous refusiez d'inviter un représentant du Front National dans votre émission", a -t-il lancé , rappelant que la redevance télé est "payée par tous les Français" et que Laurent Ruquier serait "contre 30% de (ses) téléspectateurs".

"Le jour où vous serez au pouvoir, vous me virerez sans problème", rétorque Laurent Ruquier. "Vous n'arrêtez pas de dire que je suis un militant anti-Front National, et bien écoutez, vous me complimentez", a lâché celui qui n'a jamais fait mystère de son positionnement à gauche mais se défend d'être "partisan" ou "militant". Quant aux 30% de téléspectateurs sympathisants FN que perdraient "ONPC", cela ne semble pas inquiéter Laurent Ruquier: "J'imagine que s'ils n'aiment pas cette émission, ils ne la regardent plus. Il faudrait vraiment qu'ils soient cons", a-t-il lâché.

(Voir ci-dessous l'intégralité de l'interview de Florain Philippot dans On n'est pas couché):