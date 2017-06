One Love Manchester: le concert d'Ariana Grande suscite l'émotion

Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Robbie Williams, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Take That, Usher, les Black Eyed Peas, Little Mix ou encore Niall Horan du groupe One Direction étaient présents aux côtés d'Ariana Grande pour le concert "One Love Manchester". Cet événement organisé en hommage aux victimes de l’attentat du 22 mai dernier, qui avait fait 22 morts, a réuni plus de 50.000 personnes dimanche 4 au soir. Des milliers de personnes ont réagi sur les réseaux sociaux pour montrer leur soutien à la chanteuse meurtrie et partager leur émotion au lendemain de l’attentat à Londres.

Ce qui est beau c'est que peu importe d'où l'on a assisté au concert nous sommes tous touchés de la même manière #OneLoveManchester — hi (@xmharrymex) 4 juin 2017

Ariana a été tellement incroyable et forte ce soir. Elle mérite le respect pour ce qu'elle a fait pour les victimes #OneLoveManchester pic.twitter.com/bxlArbDO0q — Pauline (@futuremmestyles) 4 juin 2017

Pour assurer la sécurité des millions de personnes venues assister au concert, la ville avait posté de nombreux policiers et agents de sécurité aux alentours de la scène. Une image a particulièrement marquée la soirée: celle d’un policier dansant avec des enfants du public sur du Justin Bieber.

En plus de la pléïade d’artistes venue partager la scène avec Ariana Grande, un chœur de 24 élèves de l’école de Parrs Wood, dont certains élèves étaient présents à la Manchester Arena le 22 mai, est venu interpréter une chanson avec la star. Une situation qui a suscité l’émotion autant sur la scène que dans le public lorsqu'une petite fille a été réconfortée par la chanteuse.

Le concert s'est clôturé par un solo de la chanteuse qui a interprété la chanson Over The Rainbow. La jeune star n'a pas réussi à contenir ses larmes jusqu'à la fin du titre. Elle a quitté la scène sous l'ovation du public tout entier. "J'aimerais vous remercier d'être si forts, si unis, si aimants. Je vous aime tant", a lancé Ariana Grande à la foule pour la remercier de sa présence.