"ONPC": l'émission finit sur une audience catastrophique et fait la pire saison de son histoire

La combinaison de cette saison a-t-elle été mauvaise, ou l'émission est-elle juste en train de s'essouffler? Le talk-show du service public On n'est pas couché (ONPC) fait les comptes après la diffusion de la dernière émission ce samedi 17. Et les résultats sont clairement mauvais, la saison 2016-2017 étant celle à l'audience la plus faible depuis la création du programme en 2006.

La der des ders de 2016-2017 a même fait un score catastrophique. Il est vrai, à sa décharge, qu'ONPC ne pouvait pas recevoir d'invités politiques, fin de la campagne oblige, et que les Monica Bellucci, Camille ou Michel Boujenah n'ont pas réussi à attirer les foules. Seulement 930.000 téléspectateurs, soit 15,9% de l'audimat à cette heure, se sont retrouvés devant la bande à Ruquier.

La saison 2016-2017 comptait 37 émissions (depuis le 27 août 2016) et elles n'ont réuni en moyenne que 1,26 millions de téléspectateurs soit 19% de parts d'audience. C'est 3,4% de moins que l'année précédente. Et alors que lors de la saison 2015-2016, la barre des 20% a été franchie 32 fois, elle ne l'a plus été cette saison depuis deux mois.

Les dernières émissions ont notamment été marquées par des polémiques et des gaffes de la part des chroniqueurs, et notamment de Vanessa Burggraf qui s'est laissée aller à des comportements jugés inappropriés ou des approximations.

Malgré ces scores inquiétants, l'émission va reprendre l'année prochaine et, à moins d'un coup de théâtre, Laurent Ruquier restera entouré du du duo Yann Moix-Vanessa Burggraf.