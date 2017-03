ONPC: l'actrice Clémentine Célarié refuse de serrer la main de Florian Philippot

L'émission de France 2 On n'est pas couché est habituellement le lieu d'échanges tendus et de clashs entre les chroniqueurs Yann Moix et Vanessa Bruggraf et les invités mais, parfois, ceux-ci s'écharpent entre eux. C'est un peu ce qui est arrivé samedi 18.

Lors de son entrée sur le plateau, Florian Philippot a serré les mains des invités de l'émission. Mais l'actrice Clémentine Célarié a fait mine de l'ignorer. Le vice-président du Front national ne s'est pas laissé démonter pour autant et a continué son tour de table comme si de rien n'était.

Une scène furtive qui n'a pas été relevée par les chroniqueurs, mais qui est loin d'être passée inaperçue sur Twitter, où de nombreux internautes ont salué la réaction de l'actrice.

Florian Philippot a eu un échange quelque peu tendu avec Laurent Ruquier qui présente l'émission, l'accusant "d’être militant anti-FN". "Je ne demande pas des médias favorables, je demande simplement une espèce de neutralité naturelle", a déclaré le vice-président du FN. Et d'ajouter: "Par exemple ici, je suis dans une maison qui ne se caractérise pas par une extrême neutralité dans les propos tenus chaque samedi soir".

"Non je ne suis pas militant contrairement à vous, je n’ai pas de carte, je n’appartiens à aucun parti, a répondu le présentateur. Vous m’avez vu dans un meeting M. Philippot déjà? M’avez-vous vu déjà dans un seul meeting?", lui a sèchement répondu Laurent Ruquier, qui n'a visiblmeent pas apprécié l'allusion de l'élu frontiste.

(Voir ci-dessous la vidéo de Clémentine Célarié qui refuse de saluer Florian Philippot):