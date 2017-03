"ONPC": Laurent Ruquier confirme que Léa Salamé et Raphaël Glucksmann sont bien en couple (VIDEO)

Laurent Ruquier a-t-il lâché l'information par inadvertance ou a-t-il volontairement été indiscret sur ce que les concernés voulaient conserver secret? Dans l'émission du 11 mars d'"On n'est pas couché" ("ONPC" pour les intimes) sur France 2, l'animateur a en effet lâché ce dont beaucoup se doutaient: Léa Salamé, actuellement en congé maternité, est bien en train de vivre une relation amoureuse avec l'essayiste Raphaël Glucksmann, le fils du philosophe André Glucksmann.

Laurent Ruquier a d'ailleurs lâché l'information de manière presque badine, alors que le moment ne s'y prêtait pas particulièrement. En effet, ONPC recevait ce soir-là le journaliste et interviewer Jean-Jacques Bourdin et son épouse Anne Nivat, reporter de guerre et lauréate du prix Albert Londres. Les deux tourtereaux racontaient sur le plateau leur première rencontre, alors qu'Anne Nivet rentrait tout juste d'un reportage, et a dû se rendre à une interview de son futur mari, alors qu'elle venait à peine de débarquer (raison pour laquelle elle portait, selon ses propos, "un jogging rose").

Une anecdote sympathique qui fût le moment d'évoquer les liens qui peuvent se créer entre deux personnes lors d'une interview. Le moment tout choisi pour Laurent Ruquier pour se saisir de la perche et lâcher l'information: "Regardez, on a bien eu Léa Salamé avec Glucksmann sur ce plateau", s'est-il exclamé. "Les histoires d'amour entre interviewés et personnes qu'on interviewe, ça arrive".

Pas sûr en tout cas que Léa Salamé apprécie particulièrement la confidence. Cette dernière tient à jouer une certaine discrétion sur sa vie privée. Si la presse se fait en effet l'écho d'une relation entre la journaliste et l'essayiste, elle n'avait jamais confirmé précisément. C'était même Nathalie Kosciusko-Morizet, alors candidate à la primaire de la droite, qui avait annoncé (involontairement?) fin 2016 sa grossesse, avant que Léa Salamé ne finisse par confirmer.

(Voir ci-dessous l'indiscrétion de Laurent Ruquier sur le plateau d'"ONPC")