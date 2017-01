"ONPC": Mazarine Pingeot tacle l'émission "Une ambition intime", Karine Le Marchand réplique (VIDEO)

Le ton est monté sur les réseaux sociaux. Sur le plateau de On n'est pas couché, samedi 7 au soir, Mazarine Pingeot a été invitée à donner son avis sur l'émission Une ambition Intime, présentée par Karine Le Marchand. Et elle s'est montrée clair. "Je ne l’ai pas vu et je n’ai pas tellement envie de le (le programme, NDLR) regarder. Moi ce qui m’étonne, c’est la promotion de l’intime et du psychologique chez un homme politique au détriment du discours, c’est (...) dans l’air du temps et la dérive de la société", a-t-elle confié à Laurent Ruquier. Et d'ajouter: "le discours politique doit évoluer, mais malheureusement pas dans sa défaillance, pas dans le fait de déchoir vers un discours qui est complètement intime et qui moi ne m'intéresse pas".

Sans plus tarder, la principale intéressée est montée au créneau sur Twitter, s'en prenant à la fille cachée de l'ancien chef de l'Etat, François Mitterrand. "Certains s'offusquent de l'indécence des politiques à se livrer, et publient les lettres d'amour de leurs parents", a twitté la présentatrice de L'amour est dans le pré suivi du hashtag #nocomment.

Dans ce post, Karine Le Marchand fait référence à l'ouvrage Lettres à Anne, paru chez Gallimard en octobre dernier. Il compile quelque 1.200 lettres envoyées par son père à sa mère, Anne Pingeot. Mais contrairement à ce qu'elle affirme, ce serait cette dernière qui aurait décidé de la parution de cette correspondance et non Mazarine Pingeot. Un détail que n'ont pas manqué de rappeler certains internautes sur les réseaux sociaux.

L'émission de la présentatrice a toutefois été soutenue par le chroniqueur Yann Moix. "J’y suis personnellement, extrêmement favorable. On a trouvé une femme particulièrement intelligente qui a trouvé le moyen d’obtenir de la part de ceux qui nous gouvernent une parole, une voix totalement inédite (…) Là, il y a des partielles de vérité qui de temps en temps scintillent. Pour la première fois, on peut voir un peu différemment ceux qui ont la prétention de se présenter de manière nouvelle", a-t-il déclaré. Même son de cloche du côté de Vanessa Burggraf.

