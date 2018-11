ONPC: "On vous paye", rappelle Olivier Faure à Charles Consigny (vidéo)

L'émission On n'est pas couché (ONPC) est coutumière des échanges tendus et des buzz polémiques. De celle de samedi 24, on retiendra l'échange entre Olivier Faure et Charles Consigny, lequel a -au moins dans la forme- tourné plutôt à l'avantage du Premier secrétaire du Parti socialiste pour sa réponse du tac au tac.

Celui-ci faisait face aux critiques du chroniqueurs sur les dépenses publiques et l' inutilité de certaines. Sur ce sujet polémique, il a notamment dénoncé les frais que représentent pour les contribuables la prise en charge des anciens ministres de l'Intérieur ou des anciens présidents de la République .

"L'argent public, il n'y a pas de honte à l'avouer, est très mal utilisé", a-t-il déclaré, fustigeant des hommes politiques qu'"on entend jamais faire leur auto-critique", les gens "sont fatigués de payer pour cette gabegie" selon Charles Consigny.

Dénonçant un point de vue "populiste", Olivier Faure a rebondi sur la question en rappelant au chroniqueur qu'il officiait sur une chaîne publique. "On paye la redevance, on vous paye vous. Est-ce que l'on a envie de payer la redevance pour vous voir vous dans un écran de télévision?", a-t-il lancé, suggérant qu'il ne s'agissait pas là non plus de la meilleure utilisation de l'argent du contribuable et provoquant quelques applaudissements dans le public.

Subitement sur la défensive, Charles Consigny a répondu être "tout à fait favorable à la privatisation de l'essentiel de l'audiovisuel public".