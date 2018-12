ONPC: Patrick Bruel solidaire des gilets jaunes et heureux de payer ses impôts en France (vidéo)

Le mouvement des gilets jaunes est sur toutes les lèvres et forcément, il a été largement évoqué lors de l'émission On n'est pas couché samedi 1er au soir sur France 2. Le programme avait cependant été enregistré jeudi 29 novembre, alors que les affrontement entre manifestants et gilets jaunes n'avaient pas encore eu lieu.

Patrick Bruel était invité pour faire la promotion de son nouvel album, Ce soir on sort. Il a bien sûr évoqué ce dernier disque mais aussi les gilets jaunes, dont il a dit être solidaire en ajoutant tout de même "on ne peut pas être en empathie avec ce qui est en train de se passer".

Le chanteur, qui a été interviewé à la suite d'Olivier Besancenot, s'est ensuite lancé dans une longue tirade et a expliqué son analyse de la situation.

"Ces gilets jaunes, ces gens qui ont besoin de faire entendre leurs voix... On s’aperçoit qu’on est au bout d’un système, au bout d’un cycle", a-t-il indiqué.

"On est dans un moment où nous devons repenser et reconstruire quelque chose. On ne peut plus rester sur ses positions et ne pas assembler les énergies. Il y a beaucoup de choses dans ce que disait Olivier Besancenot tout à l’heure", a-t-il aussi expliqué.

Evoquant les "inégalités (…) beaucoup trop importantes" bien que toutes les revendications du mouvement nne soient pas réalisables, il a déclaré qu'il était "impossible de laisser les choses comme ça".

"Et je suis content de payer mes impôts en France, je le précise", a expliqué Patrick Bruel qui vit aux Etats-Unis "de temps en temps", pour être avec ses enfants. "Je suis fiscalement Français, j’ai toujours payé mes impôts en France et je continuerai à le faire", a-t-il enchaîné. "Pour soutenir les gilets jaunes il vaut mieux payer ses impôts en France", lui a rétorqué Laurent Ruquier, non sans ironie.