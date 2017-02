"ONPC": Valérie Burggraf hilare quand elle parle des licenciements à Philippe Poutou, malaise sur les réseaux sociaux (VIDEO)

La scène a fait beaucoup rire les chroniqueurs et participants de l'émission On n'est pas couché. Philippe Poutou beaucoup moins. Et une partie des spectateurs a exprimé sa franche consternation sur les réseaux sociaux.

La cause de la polémique? Alors que le candidat à la présidentielle Philippe Poutou, du Nouveau parti anticapitaliste (NPA), répondait samedi 25 aux questions de Vanessa Burggraf, cette dernière a été prise d'un fou rire étrange au moment de parler des licenciements. En effet, écorchant une première fois sa question sur la position du candidat Poutou ("Comment est-ce qu'on impose à un patron... euh, les licenciements?") qui souhaite les interdire, la chroniqueuse a repris a plusieurs reprises sa question en riant systématiquement. Yann Moix, Michel Cymes, et surtout Nicolas Bedos s'amusant à la déconcentrer pour relancer son hilarité.

Philippe Poutou a tenté de faire bonne figure lors de cette séquence pou le moins gênante. Souriant vaguement, il a ensuite montré son agacement face aux rires qui reprenaient systématiquement, empiétant au passage sur son temps de parole. Après avoir demandé, un sourire crispé, si la séquence serait coupée au montage, il a finalement lancé un "Je peux répondre moi? J'ai compris".

Sur les réseaux sociaux, de très nombreux commentaires ont pointé du doigt ce qui apparaissait comme un "mépris de classe"

Lamentables indécents gloussements @ONPCofficiel @VanessaBurggraf face à @PhilippePoutou sur un sujet pas drôle du tout: les licenciements — Philippe Bilger (@BilgerPhilippe) 26 février 2017

@tropical_boy Quel triste spectacle! Tous ces nantis que les licenciements font glousser. J'espère que Ruquier présentera des excuses... — Insoumise 94370 (@v_palsky) 27 février 2017

D'autres ont souligné que cette séquence revient à humilier Philippe Poutou, sous prétexte qu'il serait un "petit candidat".

Se moquer de #Poutou, c'est insulter tous les ouvriers qui se lèvent tôt et qui se tuent au travail. Leur emploi n'est pas fictif... #ONPC — Romain Gros (@Gros_Romain) 26 février 2017

(Voir ci-dessous la vidéo de l'hilarité sur le plateau d'On n'est pas couché, au moment d'aborder la question des licenciements)