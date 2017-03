"ONPC": Vanessa Burggraf avoue s'en être pris "plein la gueule", elle répond à ses détracteurs (VIDEO)

Elle est sortie de son silence. Très critiquée depuis qu'elle a succédé à Léa Salamé dans l'émission On n'est pas couché, Vanessa Burggraf a tenu à répondre à ses détracteurs. Invitée sur le plateau de Quotidien, la journaliste est revenue sur les critiques violentes dont elle a été la cible depuis septembre dernier. "C'est un exercice très difficile, je m'en suis pris un peu plein la gueule", a-t-elle déclaré. Et d'ajouter: "Mais comme tous les chroniqueurs, qui sont passés par cette émission. Les critiques sont là, mais je le savais. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit de temps en temps dans la presse. C'est violent, mais ça fait partie du jeu".

En parallèle, la chroniqueuse de l'émission de Laurent Ruquier a expliqué qu'elle avait arrêté d'être attentive aux commentaires sur les réseaux sociaux précisant qu'elle avait mis un trait sur Twitter après avoir constaté un "déferlement d'horreurs" à son sujet. "J'ai même supprimé l'application de mon téléphone portable, je ne veux plus en entendre parler", a-t-elle avoué.

Vanessa Burggraf s'est toutefois enthousiasmé de vivre une "aventure vraiment passionnante" dans le talk-show de Laurent Ruquier précisant par ailleurs qu'il était parfois compliqué d'appréhender l'aspect "divertissement" de l'émission: "Le plus dur c'est que je viens de l'info pure. La frontière est très ténue entre l'information et le divertissement. La difficulté c'est de trouver le point d'équilibre".

Malgré tout, son avenir semble incertain au sein de l'émission. Selon les informations de Closer, Cathe­rine Barma (la productrice de l'émission) souhai­te­rait se passer ses services de Vanessa Burggraf lors de la saison prochaine. Elle souhaiterait la remplacer par Apolline de Malherbe, l'éditorialiste politique de BFMTV. Mais la journaliste a coupé court à cette rumeur. "Catherine Barma et Laurent Ruquier m’ont renouvelée leur confiance. Mais ce qui est vrai aujourd’hui ne le sera peut-être plus dans un ou deux mois, on ne sait pas. (…) à Je ne me pose pas la question de la saison prochaine mais seulement de la prochaine émission", a-t-elle déclaré.

(Voir ci-dessous la vidéo de son passage dans Quotidien):