Violé à 12 ans, Francis Huster se confie dans "On n'est pas couché" (vidéo)

L'acteur Francis Huster s'est confié samedi 9 sur le plateau d'On n'est pas couché, sur France 2. A 69 ans, l'homme a expliqué qu'il avait été victime d'un viol lorsqu'il était enfant. Invité pour la sortie de son livre N'abandonnez jamais, ne renoncez à rien, l'acteur s'est livré sur un drame qu'il a vécu alors qu'il avait douze ans.

Il était seul au domicile de sa grand-mère dans la ville de La Varenne-Saint-Hilaire, dans le Val-de-Marne, lors des faits qui se sont déroulés en pleine nuit. "J'ai vu une lampe de poche et un homme s'est approché de moi, et il m'a violé, avec un couteau là", a expliqué l'acteur en pointant sa gorge du doigt.

C'est à ce moment que sa grand-mère serait arrivée en voiture dans la cour de la maison, faisant fuir l'agresseur. Le jeune Francis Huster a alors raconté le drame dont il venait d'être victime à son aînée. Celle-ci a d'abord pensé qu'il avait fait un mauvais rêve avant de découvrir le chapeau du violeur de son petit-fils.

"Le lendemain, je me suis retrouvé exactement comme dans +Garde à vue+, en face d'un jeune commissaire, à Saint-Maur-des-Fossés, ma grand-mère et André (son compagnon, NDLR) étaient à côté. Je racontais qu'un monsieur m'avait mis un doigt dans le derrière et je ne comprenais pas pourquoi", a-t-il poursuivit. "Au bout de vingt minutes il a sorti des photos. Des photos qui évidemment n'étaient que des noirs ou que des arabes. (...) A ce moment là, j'ai regardé André et j'ai vu dans son regard que j'avais le choix entre devenir un homme, c'est à dire vivre une autre vie que celle qui m'était destinée, ou trahir un inconnu", a expliqué l'acteur en précisant qu'à cette époque, la peine de mort était encore légale.

C'est selon lui cet événement tragique qui lui a permis de ce lancer dans le théâtre: "Depuis cinquante ans, j'ai choisi de faire une autre vie", a-t-il expliqué en espérant que d'autres prendront son exemple pour aller de l'avant.