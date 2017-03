"Orange is the new black": l'actrice Samira Wiley a épousé la scénariste Lauren Morelli (PHOTO)

Elles s'étaient rencontrées sur le plateau d'Orange is the new black, la série à succès de Netflix où l'histoire se déroule dans l'univers carcéral féminin. Elles avaient annoncé leurs fiançailles il y a quelques mois sur Instagram. Elles ont désormais concrétisé leur amour en se passant la bague au doigt. L'actrice américaine Samira Wiley, qui joue le rôle de Poussey Washington dans la série, a épousé sa chérie Lauren Morelli, scénariste, samedi 25.

Ensemble depuis 2014, les deux jeunes femmes se sont unies pour le pire et le meilleur et ont partagé leur bonheur sur les réseaux sociaux. Une habitude qu'elles ont depuis le début de leur relation. Sur le compte Instagram de Lauren Morelli, on retrouve plusieurs photos d'elles deux, amoureuses et complices comme jamais à la plage, sur les tapis rouges, dans leur maison avec leur petit chien, à la montagne ou encore dans les coulisses de la série.

Le mariage s'est déroulé en compagnie de leurs proches et amis à Palm Springs, en Californie, comme l'a expliqué l'organisateur Martha Stewart Weddings qui a partagé les photos officielles du couple sur son site Internet. Les deux amoureuses sont entrées sur le lieu de la cérémonie sur le tout premier tube de Justin Bieber: Baby.

ATTENTION SPOILER!!!

Désormais unies à la ville, Lauren Morelli et Samira Wiley ne le sont plus au travail puisque le personnage de Poussey Washington a été tuée à la fin de la saison 4 d'Orange is the new black.