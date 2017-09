Ouragan Irma: Johnny et Laeticia Hallyday s'inquiètent pour leurs amis à Saint-Barthélemy (photo)

Alors que l'île de Saint-Barthélemy, dans les Antilles, doit faire face à l'ouragan Irma et à des vents de plus de 360 kilomètres par heure, Laeticia Hallyday a publié ce mercredi 6 un message de soutien à tous ses amis restés là-bas.

En effet, Johnny Hallyday et sa femme y sont propriétaires d'une résidence secondaire où ils séjournent régulièrement depuis des années et où leur famille et leurs amis se retrouvent aussi très fréquemment. Cet été, après la tournée des Vielles Canailles, Johnny et son clan étaient d'ailleurs partis s'y ressourcer.

"Nous avons quitté St Barth il y a quelques jours et aujourd'hui ce petit coin de paradis si cher à nos cœurs s'apprête à affronter le plus violent ouragan de tous les temps. Nous sommes inquiets on pense à tous nos amis sur place on leur envoie force amour et courage", a écrit l'épouse du rockeur, atteint d'un cancer du poumon, sur Instagram.

Arbres arrachés, pluie diluvienne, submersion de certaines parties du littoral... la météo dans les îles françaises des Antilles ressemble à l'apocalypse. L'ouragan Irma a été classé en catégorie 5 c'est à dire au maximum sur l'échelle d'intensité des ouragans.

Une publication partagée par Laeticia Hallyday (@lhallyday) le 5 Sept. 2017 à 11h47 PDT

A la fin du mois d'aout, Harvey avait déjà créé d'énormes dégâts aux Etats-Unis. Au Texas, et particulièrement à Houston, au moins 42 personnes ont péri suite à l'ouragan qui a dévasté la ville de 2,3 millions d'habitant selon un bilan encore provisoire. Les dommages matériels sont aussi considérables et ont été évalués à entre 30 et 100 milliards de dollars.