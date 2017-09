Ouragan Irma: à Saint-Barthélemy, Johnny et Laeticia Hallyday ouvrent la porte de leur maison aux rescapés

Alors que Saint-Barthélemy a été frappée de plein fouet par l'ouragan Irma il y a quelques jours, Johnny et Laeticia Hallyday ont décidé d'agir à leur manière pour venir en aide aux rescapés. Propriétaires d'une maison au nord de l'île, ils ont mis à disposition leur propriété "pour héberger ceux qui ont tout perdu", selon l'un de leurs amis, lequel a précisé qu'une "partie de leur bâtisse est endommagée" mais que "le reste est habitable".

Cette initiative, qui fait suite au passage de l'ouragan Irma, va ainsi permettre aux habitants de l'île de se protéger d'un autre phénomène météorologique, l'ouragan José rehaussé en niveau 4. Il devrait passer au plus près de l'île ce samedi 9 dans la soirée.

"Je suis anéantie par ce chaos, ces images qui me parviennent de toute part me déchirent le cœur. Cette île, notre paradis est ravagé", a écrit Laeticia Hallyday sur Instagram. Et d'ajouter: "Après la sidération, nous devons être solidaires ce week-end pour résister au mieux au passage de José, ensuite viendra le moment de se relever, de reconstruire. Soyez prudents mes amis si chers à mon cœur, je suis avec vous de toutes mes forces". Un message de soutien qui fera probablement plaisir aux habitants de l'île, lesquels vivent actuellement une douloureuse épreuve.

En effet, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, "l'électricité est coupée, l'eau potable est absente, l'essence indisponible, les routes encombrées et partiellement impraticables", a rappelé vendredi le Premier ministre Edouard Philippe. Au total, selon les déclarations des gouvernements concernés, le bilan provisoire de l'ouragan Irma est de 18 morts (9 dans les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, 4 dans les îles Vierges américaines, 2 à Porto Rico, deux dans la partie néerlandaise de Saint-Martin et une à Barbuda).