Papa d'une petite fille autiste, il crée une application pour communiquer avec elle (VIDEO)

Séquence émotion. Rob Laffan, un Irlandais originaire de Limerick (sud du pays), papa d'une petite fille de cinq ans prénommée Sadie atteinte d'autisme, a inventé une application pour communiquer avec elle: TippyTalk.

Comme la grande majorité des enfants autistes, Sadie est incapable de s'exprimer. Pour que sa petite fille s'ouvre au monde, Rob a mis sur pied cette application basée sur un système de communication avec des images, et l'a mise gratuitement à disposition d'autres parents dans sa situation.

Avec TippyTalk, Sadie peut choisir à qui elle parle en tapant sur la photo de son papa ou de sa maman. Elle peut ensuite demander à pratiquer une activité -en cliquant sur la balançoire par exemple- ou simplement dire à ses parents qu'elle les aime. Les messages sont directement envoyés sur les téléphones des personnes rentrées dans l'application.

Les parents peuvent paramétrer l'application avec des images familières à l'enfant. L'avantage, c'est que l'enfant peut utiliser sa tablette de n'importe où. Il n'y a pas de distance maximum à respecter. Les personnes autistes peuvent ainsi communiquer avec leurs proches, où qu'ils soient dans le monde.

Cette invention peut radicalement changer la vie des enfants autistes, en leur évitant de se renfermer et en leur permettant d'apprendre de nouvelles choses malgré leur handicap, afin qu'ils puissent exprimer tout leur potentiel et avoir une vie la plus normale possible.

TippyTalk est disponible gratuitement sur Apple et Android.

(Voir ci-dessous la vidéo montrant Sadie utiliser l'application TippyTalk)