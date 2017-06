Paris - Policier attaqué à Notre-Dame: les témoignages affluent sur les réseaux sociaux

Un homme armé d'un marteau a agressé un policier ce mardi 6 sur le parvis de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. L'assaillant a été blessé par des tirs de riposte des forces de l'ordre. Il a été conduit à l'hôpital. Après l'annonce de l'attaque par la préfecture de police, les internautes ont été nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Certains, proche du site de l'agression, ont partagé leurs images chocs et leurs inquiétudes. D'autres ont expliqué leur désarroi face à ce qui ressemble à une nouvelle attaque terroriste sur le territoire français.

Police asking everyone to raise their hands in the church pic.twitter.com/y5KkyWqdWK

— Matthew CurrieHolmes (@mch2k) 6 juin 2017