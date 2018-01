Pas de 8e saison de "Game of Thrones" en 2018

Pour voir le dénouement de la série Game of Thrones, les fans vont devoir prendre leur mal en patience. La 8e et dernière saison de la série à succès, inspirée de la saga littéraire de G.R.R. Martin ne sera pas diffusée en 2018. Si aucun calendrier officiel n'a été dévoilé, il a été annoncé que cet ultime volet sera sur les écrans en 2019. L'actrice Sophie Turner, qui incarne le personnage de Sansa Stark, avait récemment révélé qu'elle ne s'attendait pas à un retour de la série cette année.

C'est la chaine HBO, qui diffuse la série, qui a explicité la prise de cette année sabbatique un peu attendue. On a également eu la confirmation que la saison finale ne comporterait que 6 épisodes contre 7 pour la saison 7 et 10 pour celles précédentes. HBO devrait dépenser au moins 90 millions de dollars, soit un budget inégalé de 15 millions de dollars par épisode.

Une annonce qui a certes un peu déçu les spectateurs de la saga médiéval fantastique mais qui devrait être le gage d'un final époustouflant. "Avec la saison sept en lice pour les Emmy Awards en 2018 à cause de sa diffusion tardive à l’été l’an dernier, HBO peut se concentrer sur ses efforts de promotion de GoT (Games of thrones) plutôt que sur le lancement d’une nouvelle saison", a commenté James Hibberd, du magazine spécialisé Entertainment Weekly.

Les producteurs de la série entendent bien préserver le mystère le plus entier sur ces dernières intrigues à Westeros. Ainsi, Casey Bloys, le directeur des programmes de HBO, assurait en septembre dernier dans The Morning Call que "plusieurs versions de la fin de Game of Thrones seront tournées pour que personne ne sache ce qui va se passer".