Patrick Sabatier ne sera pas chroniqueur dans TPMP mais projette d'animer sa propre émission sur C8

Patrick Sabatier a mis fin au feuilleton lancé ce mardi 7 au matin par Le Parisien sur son éventuelle arrivée dans l'équipe de chroniqueurs de l'émission de Touche Pas à Mon Poste animée par Cyril Hanouna sur C8. L'ex-animateur du jeu télévisé Mot de passe sur France 2, arrêté en juin dernier, ne rejoindra pas la bande de chroniqueurs de TPMP. Il a ainsi mis fin à la rumeur tout en expliquant son origine: "C'est une mauvaise information", a-t-il commencé, "je ne viens prendre la place d'aucun chroniqueur. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font mais ce n'est pas ma place. Si jamais on devait me voir un jour dans TPMP, ce serait uniquement pour la promo d'un autre projet".

S'il ne devrait pas s'asseoir à la table de TPMP comme chroniqueur, Patrick Sabatier serait pourtant bien en pourparlers avec Cyril Hanouna et C8. L'animateur phare des années 80 pourrait présenter un prime reprenant le concept de l'émission Le Jeu de la vérité, qu'il avait lui-même animé entre 1985 et 1986 sur TF1. A ce propos il a indiqué: "Il y a des discussions très avancées entre Cyril Hanouna et C8 pour que je l'adapte (+Le Jeu de la vérité+). Cela fait déjà un mois et demi que nous travaillons dessus. On parle d'une série de primes (mais) on ne serait jamais prêt pour le mois de février. (...) C'est une invitation de C8 que je considère comme sérieuse (...) les discussions ne sont pas terminées."

L'amitié qui existe entre Cyril Hanouna et Patrick Sabatier a amené ce dernier à envisager un rebond avec la chaîne C8. A 65 ans, l'animateur des émissions devenues cultes Avis de Recherche, Porte-Bonheur et Le Jeu de la Vérité a envie de renouveau: "Je suis exigeant et ne vais pas faire la même chose. Il faut que ce soit une version 2017 et pas 1980! ", s'est t-il exprimé.