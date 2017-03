George Clooney: sa femme Amal refuse qu'il choisisse les prénoms de leurs jumeaux

Alors que George Clooney et sa femme, Amal, ont annoncé attendre un double heureux événement début février 2017, le couple ne semble pas tout à fait d'accord sur le choix des noms. Il semble en effet que leurs jumeaux, un garçon et une fille, qui pointeront le bout de leur nez cet été, n'ont pas encore de prénoms.

Lors de la présentation de Suburbicon, le nouveau film qu'il a réalisé et pour lequel il a dirigé Matt Damon et Julianne Moore, à Las Vegas, mardi 28 George Clooney a fait quelques révélations sur ses futurs jumeaux.

"Ma femme dit que je ne peux pas les prénommer Casa et Amigos. C'est la seule chose que je n'ai pas droit de faire. C'était juste une idée comme ça" a expliqué l'acteur au micro d'Entertainment Tonight.

Ces deux noms quelque peu atypiques font référence à la fabrique de tequila dont l'acteur et Rande Gerber, le mari de Cindy Crawford, sont propriétaires depuis 2013: Casamigos.

George Clooney a aussi fait d'autres confidences sur sa future paternité (à 55 ans, il sera en effet papa pour la première fois): "Je ne sais pas comment on intègre complètement (d'avoir deux enfants d'un coup ndlr), mais ça m'enchante. Ca sera génial" a confié aux journalistes celui qui, il a quelques années, était le célibataire le plus en vue d'Hollywood.

George Clooney peut aussi compter sur ses amis, qui le soutiennent et qui sont tous déjà parents. Dans l'émission Rencontres de cinéma du 19 février dernier, l'acteur s'était confié sur le soutien indéfectible de ses camarades: "Ce que je préfère dans tout ça, c'est que tous mes amis de mon âge sont pères depuis longtemps. Leurs enfants sont grands, vont à la fac et ils se marrent! (...) On est allés diner l'autre soir et on était une table de dix mecs, et ils me soutenaient tous. +ça va bien se passer, tu vas être super, tu vas adorer+, puis il y a eu un grand silence et ils ont commencer à imiter des sanglots de bébé, ouin, ouin... Et toute la table a éclaté de rire!".