Perpignan: un artisan baptise son entreprise BRADPITT et fait le buzz

Anthony Lecamus a choisi un nom bien particulier pour sa petite entreprise de travaux et de rénovation: BRADPITT. Un nom astucieux qui a fait son effet à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. C'est en fait un acronyme signifiant Bricolage Rénovation Aménagement Décoration Plomberie Intervention Tous Travaux.

L'entrepreneur, ancien cadre commercial dans un magasin de bricolage perpignanais, a créé le buzz sur les réseaux sociaux et son affaire, créée en décembre 2016, bénéficie depuis quelques semaines d'une publicité sans précédent.

"Ça fait trois mois que j'ai mon camion et c'est vrai que ça tourne pas mal sur les réseaux sociaux. Je vois tous les jours des gens s'arrêter, le prendre en photo et le publier sur Twitter ou Facebook. Bien sûr c'était le but mais je suis surpris de l'ampleur que ça prend", a réagi Anthony Lecamus auprès de L'Indépendant.

Sont drôles les gens à Perpignan pic.twitter.com/C2I3S0rl6F — Shiriru (@vyril_) 1 juin 2017

En effet, de très nombreuses photos et réactions amusées fleurissent sur les réseaux sociaux. Cependant, le chef d'entreprise n'est pas le premier Français à avoir eu cette idée mais il est le seul à avoir baptisé son affaire ainsi à Perpignan, et les locaux ne se lassent pas de prendre son camion en photo.

Si depuis l'achat de son véhicule de fonction son entreprise se porte bien, Anthony Lecamus ne pense pas que le nom de son affaire soit le seul facteur de sa réussite: "j'ai réussi à capter l'attention, mais ma meilleure publicité, c'est mon travail et le bouche à oreille là-dessus fonctionne aussi très bien".