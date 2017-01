Photos de Kate Middleton seins nus: le procès reporté au 2 mai 2017

Au total, six journalistes, photographes et patrons de presse devaient comparaître ce mardi 4 devant le tribunal correctionnel de Nanterre pour avoir photographié Kate Middleton à son insu en 2012 et publié des photos d'elle seins nus. Mais le procès vient d'être repoussé à une date ultérieure: il aura finalement lieu le 2 mai prochain.

Pour rappel, en septembre 2012, c'est le magazine Closer qui avait annoncé la sortie imminente de clichés compromettants de la princesse Kate Middleton. "Découvrez les clichés incroyables de la future reine d'Angleterre telle que vous ne l’avez jamais vue… et telle que vous ne la reverrez jamais!", était-il ainsi écrit. Sur les images volées, les lecteurs pouvaient ainsi voir la jeune femme en train de prendre un bain de soleil sur la terrasse d'un domaine du Luberon, dans le sud de la France, où elle passait des vacances avec le prince William.

Mais suite à la parution des photos, la duchesse de Cambridge et son époux s'étaient empressés de porter plainte pour atteinte à l’intimité de la vie privée. Sans grande surprise, cette affaire avait fait grand bruit et avait suscité la colère de la couronne britannique.

Ce n'est pas la première fois que des célébrités se font prendre en photo, nues, à leur insu. Récemment, c'est Orlando Bloom qui en a fait les frais. En août dernier, le tabloïd américain New York Daily News avait publié des photos de l'acteur en vacances avec sa compagne Katy Perry. Dessus, les internautes avaient pu admirer les tourtereaux s'embrasser et s'appliquer mutuellement de la crème solaire dans un cadre paradisiaque. Mais ils avaient également pu voir l'acteur du Seigneur des Anneaux et de Pirates des Caraïbes faire du paddle en Sardaigne, nu comme un ver.