Pierre Ménès fait son retour après huit mois de combat contre la maladie (Vidéo)

Il attendait ce moment depuis sept mois. Pierre Ménès a fait son retour dans l'émission du dimanche soir de Canal+ Canal Football Club, sept mois après avoir dû quitter son siège, victime d'une hémorragie interne due à la maladie de Nash, une forme de cirrhose du foie (alors que Pierre Ménès a toujours expliqué ne pas boire d'alcool).

Le journaliste âgé de 53 ans, et jusque-là connu pour son embonpoint prononcé devra subir une double greffe du foie et d'un rein, perdra 60 kilos, et expliquera ne pas être passé loin du pire… Une traversée du désert qu'il détaille d'ailleurs dans un livre Deuxième mi-temps (éditions Kero).

Mais dimanche 2 avril, la maladie était loin et Pierre Ménès faisait son retour sur le plateau, dans une ambiance pleine d'émotion. Longue standing-ovation pour son arrivée annoncée avec une annonce vibrante d'Hervé Mathoux le présentateur, ponctuée ensuite d'hommages filmés signés Matt Pokora (et son public), Bafétimbi Gomis, Estelle Denis, Thierry Henry, Virginie Guilhaume, Kylian Mbappé ou encore Nagui.

Pierre Ménès expliquait que sa plus grande crainte lors de son retour serait de verser une larme d'émotion. La voix était parfois chevrotante, l'œil brillait, mais le journaliste a tenu. Et rapidement il a repris ses marques, se laissant tour de même aller à une confidence émouvante, loin de son ton généralement caustique: "Je ne pensais pas recevoir autant d'amour".

(Voir ci-dessous la vidéo du retour de Pierre Ménès sur le plateau du "Canal Football Club")



CFC - Pierre Ménès fait son grand retour ! par CanalPlusSport