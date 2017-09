Plagiat, panne des serveurs... rien ne va plus pour Pokemon Go pendant l'événement Equinoxe

Les studios Niantic, à l'origine du jeu Pokémon Go, sont dans la tourmente ce mardi 26. L'application est indisponible pour des milliers de joueurs qui ne peuvent plus se connecter. Dans la matinée, le compte Twitter du jeu expliquait: "Nous sommes en train d'enquêter sur un problème qui empêche les dresseur de se connecter. Nous vous remercions de votre patience en ce qui concerne cette question".

Ce mardi en début d'après-midi, le jeu n'était toujours pas disponible. Une grosse panne qui fait beaucoup de tord à Niantic et Pokémon Go en plein événement Equinoxe, les fans sont très mécontents.

We're investigating an issue which is preventing Trainers from logging in. Thank you for your patience as we look into this issue. — Pokémon GO (@PokemonGoApp) 26 septembre 2017

Depuis vendredi 22 et jusqu'au lundi 2 octobre, les joueurs peuvent doubler leur récolte de Poussière Etoile en attrapant des Pokémon et en faisant éclore des œufs. Pour les plus ignorants: cette ressource est l'une des plus importante du jeu. Sa collecte permet d'améliorer les points de combats des créatures imaginaires qui deviennent donc plus fortes.

L'événement Equinoxe permet aussi aux dresseurs d'obtenir des oeufs contenant des Pokémon tels que Leveinard, Embrylex ou Wattouat. Enfin, chaque nouvelle créature inscrite dans le Pokédex durant l'événement remportera trois fois plus de point que les autres jusqu'au 2 octobre.

Déjà sur Twitter de nombreux fans demandent à Niantic de prolonger l'événement puisqu'il ne peuvent pas accéder à l'application depuis ce mardi matin.

De plus, une nouvelle application très similaire à Pokémon Go a vu le jour et est disponible sur les plateformes de téléchargement AppStore et PlayStore. Un plagiat qui n'est pas passé inaperçu: Trainer Battle a fait l'objet de nombreuses publicités sur YouTube ces dernières semaines.

Comme le jeu de Niantic, Trainer Battle permet d'attraper, de dresser et de combattre les fameuses créatures rendues connues par Nintendo. La panne de serveurs pourrait donc profiter à ce tout nouveau jeu qui indigne les plus fervents joueurs de Pokémon Go.