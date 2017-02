"Pokémon Go": 80 nouveaux petits monstres disponibles et de nouvelles fonctionnalités (VIDEO)

Alors que le phénomène Pokémon Go est retombé comme un soufflet, le jeu pour smartphone risque de faire de nouveaux adeptes et rattraper, au passage, d'anciens joueurs dans son filet. Car le PDG de Niantic, la société qui édite l'application, a annoncé l'arrivée prochaine de sa plus grosse mise à jour. Au total, ce sont plus de 80 nouvelles petites créatures, issues des versions Or et Argent, qui seront prochainement disponibles. Et les dresseurs auront l'occasion, cette fois-ci, de chasser des mâles et des femelles.

Outre cette nouveauté, de nouveaux objets, probablement des pierres, feront leur apparition dans les Pokestop afin d'offrir la possibilité aux joueurs de faire évoluer leurs petits protégés. De plus, de nouvelles baies devraient également être à disposition des dresseurs, à savoir les Nanab et les Nanana. Les premières permettent de ralentir les mouvements d'un Pokémon ce qui devrait permettre de faciliter la capture d'un petit monstre. Les secondes, elles, permettent de doubler le nombre de bonbons obtenus lorsqu'un Pokemon est capturé. Et, afin de personnaliser son personnage, de nouveaux avatars et de nouveaux vêtements seront disponibles.

Gros changement également: il sera désormais possible d'affronter des dresseurs en PVP (joueur contre joueur) mais aussi de s'échanger les Pokémons afin de parvenir à en avoir un maximum le plus rapidement possible. La mise à jour devrait être effective en fin de semaine.

Pour celles et ceux qui l'ignorent, Pokémon Go repose sur la réalité augmentée, cette technologie qui ajoute des éléments virtuels sur le monde réel perçu par l'appareil photo des smartphones. Il utilise la géolocalisation pour permettre à ses utilisateurs d'attraper des Pokémons, ces petites créatures aux formes et aux pouvoirs magiques multiples, popularisées il y a près de deux décennies. Le principe est simple: une fois la créature trouvée, il suffit de faire un geste du doigt pour lancer une pokéball et donc tenter de le capturer. En parallèle, l’utilisateur peut également affronter d’autres joueurs dans des arènes virtuelles, qui correspondent à des lieux réels.

(Voir ci-dessous la vidéo de présentation de la nouvelle mise à jour de Pokémon Go):