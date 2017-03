Gwyneth Paltrow donne des conseils sur… le sexe anal

Gwyneth Paltrow ne cesse décidément pas de faire parler d'elle ces derniers temps. Et pas forcément en bien. Sur son site "lifestyle" Goop, qui traite principalement de sexualité et de féminité, l'ancienne actrice de 44 ans, avait soulevé la colère des médecins fin janvier en conseillant aux femmes de s'insérer des œufs de jade dans le vagin pour plus de plaisir sexuel. Cette fois-ci, c'est en parlant de sexe anal qu'elle a créé une polémique.

Ce site de bien-être est un des nombreux domaines professionnels que Gwyneth Paltrow a expérimenté. Après le cinéma, la télévision, les conseils nutritionnels, elle a donc commencé à parler de sexe en toute décontraction dès 2009 sur Goop.com.

Avec l'aide du psychanalyste et écrivain Paul Joannides, elle a publié jeudi 23 un guide de bonnes pratiques sexuelles, qui comporte un gros chapitre sur "comment bien pratiquer le sexe anal?". "Avant c’était choquant de pratiquer le sexe anal. Maintenant, c’est devenu presque normal, et c’est entré dans la chambre moderne" est-il écrit en préambule de l'article.

"Si le sexe anal vous attire, vous n'êtes certainement pas le (ou la) seul(e)" explique ensuite Gwyneth Paltrow qui conseille de mettre un préservatif et "d'utiliser beaucoup de lubrifiant" pour profiter de cette expérience sexuelle au maximum.

Mais cet article n'a pas que vocation à provoquer du plaisir. Par ces quelques mots, parfois crus, Gwyneth Paltrow cherche surtout à alerter sur les risques d'une telle pratique pour la santé. "Une femme a 17 fois plus de risques de contracter le VIH et le sida en pratiquant la sodomie qu’en ayant un rapport sexuel vaginal", d'où la nécessité de prendre des précautions.