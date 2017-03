"Cash Investigation": quand Elise Lucet interpelle le pape sur des affaires de pédophilie (VIDEO)

La journaliste Elise Lucet est réputée pour sa ténacité dans ses enquêtes et son franc-parler avec ses interlocuteurs, quels qu'ils soient. Dans le nouveau numéro de son émission sur France 2 Cash Investigation, diffusée mardi 21 au soir, et qui était consacré à la gestion des affaires de pédophilie par l'Eglise catholique (dans le cadre d'une enquête commune avec Mediapart), elle a poussé son investigation à l'extrême en se rendant au Vatican et en interpellant directement le pape François sur le sujet.

"Dans le cas Grassi, avez-vous tenté d'influencer la justice argentine?" lui a-t-elle lancé de but en blanc. Interloqué, choqué et surpris, le souverain pontife a froncé les sourcils et lui a répondu avec dédain "pas du tout" en tournant les talons, sans en dire plus. Elise Lucet faisait là référence à l'époque où il était archevêque de Buenos Aires et "aurait tenté de faire innocenter un prêtre jugé pour pédophilie" comme le dit la voix-off, en insistant sur le conditionnel. Le prêtre en question? Le père Julio César Grassi, jugé en appel en 2010, et pour lequel le pape, donc, aurait transmis à la justice une contre-enquête à décharge.

Pas satisfaite de la réponse du pape, Elise Lucet a une nouvelle fois remis sur le tapis "les vieux réflexes de repli sur soi" de la part de l'Eglise, qui jouait pourtant ces derniers temps la carte de la transparence.

Après avoir vu l'émission, l'Eglise de France a répondu à la journaliste de France Televisions, l'accusant, par le biais de son porte-parole Vincent Neymon, de jeter "le discrédit et le doute sur tout le corps presbytéral", sans toutefois nier la gravité des faits, mais en assurant que tous les éléments cités dans l'émission étaient déjà connus.

Sur les réseaux sociaux, le culot d'Elise Lucet a fait rire la plupart des internautes qui ont détourné à l'envi cette scène cocasse avec des tweets et des gif humoristiques, dont voici quelques extraits ci-dessous:

Elise Lucet à sa mort :-Dieu, êtes vous réellement à l'origine de la vie ?- Pardon?- J'ai un livre d'un certain Darwin#CashInvestigation — Le Pic Epique (@Mika_Deau) 21 mars 2017

Voix-off : Il nous faudrait un miracle pour réussir à parler au papeElise Lucet : Hold my beer#CashInvestigation — Zelda Dorant (@ZeldaDorant) 21 mars 2017