Catherine Deneuve défend Roman Polanski, accusé de viol, dans l'émission "Quotidien"

Catherine Deneuve était l'invitée de Quotidien sur TMC, présenté par Yann Barthès, jeudi 16. Venue présenter le film Sage femme, dans lequel elle joue aux côtés de Catherine Frot, l'actrice a aussi parlé du réalisateur Roman Polanski.

Alors qu'il avait été nommé pour être le président de la 70ème cérémonie des César, il avait finalement décliné l'invitation face aux réactions véhémentes des associations féministes et d'une partie du public.

Roman Polanski a en effet été accusé de viol sur mineure en 1977. Le réalisateur avait alors fui les Etats-Unis, pays dans lequel il n'est jamais retourné.

Catherine Deneuve a réagi au fait que le réalisateur ait dû refuser d'être président de la cérémonie des César: "j'ai trouvé ça extrêmement choquant que 40 ans après des femmes puissent encore prendre la parole pour faire sortir cet homme de sa réserve. (...) C'est une affaire qui a été jugée, c'est une affaire qui a été traitée. Il y a eu des accords entre Roman Polanski et cette femme. Cette femme a demandé à ce qu'on arrête d'en parler... Je trouve que quand même c'est incroyable que ce soit les femmes en général qui viennent redonner un coup de marteau sur la porte".

Yann Barthès lui a alors demandé si elle comprenait que certaines féministes puissent être choquées. Ce à quoi l'actrice a répondu par la négative.

"Franchement aujourd'hui, non. Je ne comprends pas, vraiment je ne comprends pas. (...) C'est vraiment abusif. (...) De toute façon il y a toujours eu une image donnée à cette histoire assez incroyable. C'est une jeune fille qui quand même avait été emmenée chez Roman par sa mère, qui ne faisait pas son âge de toute façon. Et de toute façon on peut imaginer qu'une femme de 13 ans puisse faire 15 ou 16 ans. Il n'a pas demandé sa carte de visite, il a toujours aimé les jeunes femmes... J'ai toujours trouvé que le mot de viol avait été excessif" a-t-elle conclu.

Les réactions sur les réseaux sociaux n'ont pas tardé et beaucoup d'internautes ont accusé l'actrice de justifier un viol.

Bonsoir à tous sauf à Catherine Deneuve qui vient publiquement de minimiser un viol sur mineur en disant qu'elle faisait plus que son âge — #FreeSyria (@MathildeVastra) 16 mars 2017