Polémique sur la jupe de Nolwenn Leroy: Laurent Baffie répond aux attaques avec humour (vidéo)

Pour certains, il est allé trop loin. Pour d'autres, c'est un geste anodin. Sur le plateau de Salut les Terriens!, samedi 23 au soir, Laurent Baffie s'est amusé à remonter la jupe de Nolwenn Leroy de quelques centimètres pour "faire monter les audiences". Une action qui a fait rire la chanteuse mais qui n'a pas plu à des dizaines de téléspectateurs qui n'ont pas hésité à joindre le CSA pour faire part de leur consternation. Certains ont d'ailleurs qualifié ce geste "d'harcèlement sexuel".

Suite aux nombreux signalements reçus, le gendarme de l'audiovisuel a donc décidé d'ouvrir une enquête, une action qui pourrait valoir à Laurent Baffie des sanctions. Et rapidement, face à la polémique, le chroniqueur a pris la parole sur les réseaux sociaux à travers un tweet: "Qui vient à ma lapidation demain?", a-t-il écrit. Un message plein d'humour et de sarcasme qui a été "liké" plus de 5.000 fois et partagé plus de 1.100 fois.

Qui vient à ma lapidation demain? — Baffie Laurent (@lolobababa) 25 septembre 2017

Et Laurent Baffie ne lutte pas seul. En effet, nombreux sont ceux qui ont pris la défense du chroniqueur, à commencer par l'animateur de Salut les Terriens!, Thierry Ardisson. "Je suis un citoyen français qui répond aux lois de mon pays. Si une association de lutte contre le remonté de jupe m’attaque, très bien. Mais, moi, le CSA, je ne reconnais pas cette juridiction intermédiaire! Le truc coûte 40 millions d’euros par an à la collectivité nationale, au moment où on ampute le budget de France Télévisions de 80 millions d’euros! Le CSA s’appuie sur des signalements, je déteste ce système de dénonciation anonyme. On se croirait en 1942, époque où les Français avaient déjà une fâcheuse tendance à dénoncer. C'était une blague entre Laurent Baffie et Nolwenn Leroy qui sont très par ailleurs très très potes", a-t-il déclaré à TV Mag.

Même son de cloche pour la chanteuse Maurane qui s'est, elle aussi, emportée sur Twitter. "N'importe quoi cet acharnement sur Laurent Baffie. Même Nolwenn riait et ils sont effectivement amis. Pfffft les gens qui mélangent tout", a-t-elle écrit. Quant à Cyril Hanouna, qui a lui aussi fait face à de nombreux dérapages, il a dit ne pas comprendre réellement cette polémique.

Pour rappel, ce n'est pas la première ces derniers jours que le CSA ouvre une procédure suite à une séquence de l'émission. En effet, Thierry Ardisson s'était attiré les foudres du gendarme de l'audiovisuel après avoir déposé de la fausse cocaïne sur la table lorsqu'il recevait le fils de Pablo Escobar.