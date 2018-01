Le youtubeur Logan Paul filme le corps d'un pendu, en rit et déclenche un scandale (vidéo)

Logan Paul aurait-il perdu son statut de star de YouTube? Le jeune américain a créé une vive polémique qui pourrait lui coûter cher lundi 1er janvier. L'homme aux 15 millions d'abonnés sur le réseau social a publié une vidéo dans laquelle il montrait un homme mort par pendaison.

Avec ses amis, il a profité d'un voyage au Japon pour visiter la forêt de Aokigahara, tristement célèbre pour etre "la forêt des suicides" à cause de nombre important de personnes qui viennent s'y donner la mort.

Alors qu'il marchait dans le bois, Logan Paul est tombé nez à nez avec le corps d'un homme qui s'était pendu. Il a alors filmé le cadavre, n'hésitant pas à plaisanter avec ses amis. Le youtubeur avait tout de même ajouté "le suicide n'est pas une blague. La dépression et la maladie mentale ne sont pas une blague". La vidéo de 15 minutes a ensuite été publié sur YouTube lundi.

Les quelques mots censé le dédouaner n'ont visiblement pas suffi à calmer les internautes qui ont été des centaines à réagir négativement à la vidéo. "Comment peux-tu encore avoir une carrière", "c'est hyper perturbant et vraiment irrespectueux, terriblement choquée", "il n'a aucune morale"… sur Twitter rares ont été les commentaires positifs.

Logan Paul and his friends laughing and smiling after discovering a dead body pic.twitter.com/azY7EAiuC4

— JhbTeam (@JhbTeam) 2 janvier 2018