Pour rassurer ses fans, Johnny Hallyday publie une photo... qui date de 2013 (PHOTO)

Depuis le 8 mars dernier, les fans de Johnny Hallyday s'inquiètent de l'état de santé du chanteur. Atteint d'un cancer depuis la fin de l'année dernière, le chanteur et sa famille combattent la maladie et tentent de faire taire les rumeurs.

Après l'annonce de son cancer, le rockeur avait publié un texte à destination de ses fans pour les apaiser: "je vous rassure, je vais très bien et suis en bonne forme physique. (...) Je suis suivi par d'excellents professeurs en qui j'ai une totale confiance. Mes jours ne sont pas en danger" indiquait la star sur ses réseaux sociaux.

Pourtant, mercredi 15 le magazine VSD semblait être plus pessimiste: la santé du chanteur ne serait pas si bonne qu'il l'aurait laissé entendre et des métastases auraient été trouvées dans le foie et l'estomac du chanteur en plus de ses poumons.

Johnny Hallyday n'a pas r ses nouvelles révélations et a posté ce vendredi 17 deux photos sur son compte Instagram afin de prouver à ses fans que tout allait bien. Sur l'une d'elles, on le voit avec sa femme, Laeticia, tout sourire et formant un coeur avec ses mains.

La légende de la seconde indique qu'il est de retour en studio et il y pause avec ses musiciens en faisant un doigt d'honneur: "Fuck the Cancer!" peut-on lire dans la légende.

Si certains fans se sont réjouis dans les commentaires, d'autres ont bien remarqué que la photo était ancienne et n'avait pas été prise dernièrement.

Et en effet, le cliché a été pris pendant le Born Rocker Tour en 2013. Il a même été publié dans le livre de photographies Johnny Hallyday on the road paru en 2014. La photo qui se voulait rassurante a rendu certains fans encore plus inquiets.