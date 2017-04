Prince Jackson: découvrez son tatouage XXL en hommage à son papa (Vidéo)

Il l'a désormais dans la peau. Huit ans après la mort de son père, le fils de Michael Jackson a décidé de lui rendre hommage en se faisant faire un tatouage XXL sur son mollet droit. C'est sur son compte Instagram qu'il a dévoilé la photographie de son dessin. Il s'agit de la silhouette du roi de la pop juché sur ses pointes de pieds, vêtu d'une chemise rouge fluide et de son fameux chapeau noir baissé sur le visage. Dessus, il tient ses bras en l'air comme s'il déployait ses ailes tel un phœnix. Les internautes peuvent également voir une sorte de croix ansée qui symbolise la vie. "Merci à dermagraphink (son tatoueur, NDLR) de s'être assis neuf heures avec moi pour réaliser ce tatouage incroyablement beau. Je posterai plus de photo prochainement", a-t-il écrit en commentaire.

Thanks @dermagraphink for sittin 9hrs with me for such an incredible and beautiful tattoo. I will be posting more of this Une publication partagée par Prince Jackson (@princejackson) le 31 Mars 2017 à 22h59 PDT

Très discret sur sa vie privée, Prince ne semble pas vouloir être sous le feu des projecteurs. Il continue toutefois à alimenter son compte Instagram en postant de temps en temps des photos de lui et de ses activités. Sa sœur Paris, elle, mène une vie tout à fait différente. Elle est désormais mannequin et vient d'entamer une carrière de comédienne. Pour autant, ils ont toujours l'air d'être aussi proches. Le 26 mars dernier, les deux aînés de Michael Jackson, qui partagent la même passion pour le tatouage, ont publié sur les réseaux sociaux des photos de leur nouvel œuvre d'art. L'un avec le yin sur sa cheville et l'autre avec le yang.

"Tu es avec moi et je suis avec toi", a écrit l'homme de 19 ans sur sa page Instagram. Elle, a rapidement suivi le pas sur son compte: "Parfois, j'ai l'impression que mon grand frère et moi partageons les mêmes pensées. C'est juste qu'il n'a aucun filtre et dit tout ce qu'il lui passe par la tête. Bien que nous soyons complètement à l'opposé là-dessus, nous sommes inséparables comme le yin et le yang se complètent pour s'équilibrer l'un l'autre.

Pour rappel, Michael Jackson est décédé en 2009 d'une surdose médicamenteuse quelques jours avant de débuter sa tour­née This is It.