"Profilage": une fin de saison à suspense pour Adèle et Rocher, Juliette Roudet époustouflante

La saison 8 de la série policière Profilage, qui était diffusée les jeudis soirs sur TF1, s'est achevée jeudi 5 au soir dans un double-épisode très intense, où l'avenir de l'héroïne principale est incertain. Un final explosif qui n'a pas répondu à toutes les attentes, et en a même créé de nouvelles. Attention, spoilers!!!

Adèle Delettre, incarnée par la comédienne française Juliette Roudet -dont la performance a ébloui les téléspectateurs (français et belges)-, a une nouvelle fois été confrontée à Argos, l'homme qui l'a séquestrée pendant des années et auquel elle avait réussi à s'échapper. Et lors de cette confrontation ultime, la jeune criminologue parvient à tuer son ravisseur. Mais alors qu'elle tente de s'enfuir, ce dernier, mourant au sol, réussit à lui tirer dans le dos, et elle s'effondre en murmurant "Thomas".

Thomas, ce n'est autre que le commandant Thomas Rocher, que joue l'acteur français Philippe Bas. Il est l'autre tête d'affiche de Profilage. Celui avec lequel Adèle entretient une relation intime, mais pas encore amoureuse (c'est d'ailleurs ce qu'attendaient tous les fans pour cette fin de saison).

#Profilage je me demande si le mec qui a enlevé Adèle n'aurait pas un lien avec la frapadingue d'Aurélie qui elle-même a un lien avec Argos — Caroline (@JasminCitron) 5 octobre 2017

Sauf qu'au moment d'arriver sur les lieux de l'affrontement final, pour sauver sa belle, Thomas ne retrouve qu'une flaque de sang. Adèle a en effet disparu. Morte ou vivante? Les fans sont en majorité persuadés qu'elle va survivre. Sur les réseaux sociaux, les théories les plus folles ont commencé à être échafaudées par rapport à l'identité de son autre ravisseur. Ou sauveur.

Mais pour avoir des réponses à leurs questions, ils devront attendre au moins un an pour voir la saison 9 (dont le tournage devrait débuter en janvier prochain).

Dernier épisode de #Profilage vraiment très prenant... Une fin pleins de suspens. Merci @PhilippeBas et @JulietteRoudet — Camille (@CamilleDed) 6 octobre 2017

Plus de 5,2 millions de téléspectateurs étaient devant leur télévision jeudi soir, pour admirer les aventures d'Adèle et Rocher. Ce qui représente une part d'audience de 22,2%. TF1 a fini en tête de la soirée avec ces chiffres. Loin derrière, M6 a réuni 3,7 millions de téléspectateurs (pda de 17,9%) avec Kingsman: Services Secrets.