Pub Gifi jugée grossophobe et sexiste: Benjamin Castaldi et Loana s'expliquent dans "TPMP" (vidéo)

La polémique n'a fait qu'augmenter depuis la diffusion de la nouvelle publicité de la marque Gifi sur les réseaux sociaux. Benjamin Castaldi et Loana y faisaient la promotion d'un jacuzzi gonflable à grand renforts de mimiques exagérées.

Sensée être un clin d'oeil à la scène de la piscine de l'émission du Loft, la publicité a surtout été un énorme bad buzz jugé sexiste et grossophobe. Dans la courte vidéo, l'animateur expliquait à la vedette de téléréalité qu'il devait réaliser une publicité pour un bassin gonflable. Réflexions sur le changement de physique de Loana, comparaison à une jeune femme blonde "stéréotypée"... Les internautes n'ont pas apprécié le spot.

Castaldi / Loana : la polémique - TPMP - 29/06... par tpmp

Lors de l'émission Touche pas à mon poste diffusée jeudi 29, les deux protagonistes ont défendu leur publicité. Tout d'abord le chroniqueur, visiblement très énervé, a pris la parole. "J'ai les boules! Moi, ça commence à me gonfler ses histoires! On ne peut plus rien faire", a-t-il lancé tout en expliquant que la vidéo devait être prise au second degré. "Elle va beaucoup mieux, elle a perdu du poids", a-t-il affirmé en concluant par un "allez vous faire foutre".

Jointe au téléphone, Loana a aussi assuré que la publicité n'était qu'une énorme blague, remplie d'autodérision. "Elle n'est ni grossophobe, ni sexiste, elle est loanaphobe. Je ne me moque que de moi-même et de personne d'autre. (...) Je n'aime pas du tout le mot grossophobe, étant donné que j'étais quelqu'un de rond et je ne veux pas qu'on critique les gens", a affirmé Loana.