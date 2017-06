PUB: Nike utilise une photo de Cristiano Ronaldo enfant vêtu d'un pull Adidas

C'est ce qu'on appelle une communication ratée. Au lendemain de la finale de la Ligue des Champions gagnée par le Real Madrid et son buteur Cristiano Ronaldo, la marque de sport Nike a voulu rendre hommage à son égérie (le joueur portugais est sous contrat avec Nike jusqu'en 2021).

La firme américaine a décidé de publier une photo du détenteur des quatre ballons d'or datant de plusieurs années avec le slogan "This boy knew" ("Ce garçon savait" en français) accompagné de la célèbre virgule. Seul hic: sur la photo, Cristiano Ronaldo portait un sweet Adidas. La marque concurrente directe de Nike.

Même si la marque Adidas n'apparaît pas sur les clichés, les internautes ont vite fait ressortir la "vraie" photo sur les réseaux sociaux. Sur Twitter par exemple, de nombreux comptes se moquent gentiment de la firme à la virgule.

On peut y lire: "Epic fail! Nike pensait bien faire en utilisant cette photo de Cristiano Ronaldo qui porte un pull...Adidas", "Fier de son champion, Nike félicite Cristiano Ronaldo à sa manière" écrit The Views ou encore "OUPS" écrit un internaute. Des tweets qui ont fait le tour de la toile. Les messages ont été retweetés plus de 400 fois et likés plus de 300 fois.

Epic fail! Nike pensait bien faire en utilisant cette photo de Cristiano Ronaldo qui porte un pull...Adidashttps://t.co/gxpHCoPqhp pic.twitter.com/xzzUqIxsMD — newsmonkey FR (@FR_newsmonkey) 5 juin 2017

Fier de son champion, Nike félicite Cristiano Ronaldo à sa manière https://t.co/oGXF7by2dn pic.twitter.com/qcMHK7KiUt — Views (@viewsfrance) 4 juin 2017

Certains ont même réalisé avec humour des "gifs" (photos animées) pour se moquer de la marque.

Pendant ce temps-là, chez Nike. pic.twitter.com/FObeza9kyp — TOTOSPORT (@TOTOSPORT_FR) 4 juin 2017

Une erreur qui n'est malheureusement pas passée inaperçue. Reste à attendre de voir ce que la marque va répondre à ce "fail" ("echec", en français).